Fluminense x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/12) pelo Brasileirão

Fluminense x Cuiabá disputam hoje, quinta-feira (05/12), a 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2 e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cuiabá é o lanterna do Brasileirão, já está com o rebaixamento confirmado e acumula 6 vitórias, 12 empates, 18 derrotas, 28 gols marcados e 46 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas da competição.

Já o Fluminense ocupa a 16° posição com 10 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 31 gols marcados e 39 gols sofridos. O time precisa vencer essa partida e a próxima para garantir a permanência na Série A.

Fluminense x Cuiabá: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Arias; Keno, Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Eliel (Derik Lacerda), Clayson e Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Cuiabá

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 05 de dezembro de 2024, 20h