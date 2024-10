Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (03/10) pelo Brasileirão

Criciúma x Atlético-GO disputam hoje, quinta-feira (03/10), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cruzeiro é o 8° colocado do Brasileirão com 12 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 35 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Fluminense está em 18° lugar e acumula 7 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 21 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Fluminense x Cruzeiro: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli (Lima), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Mateus Vital); Gabriel Veron (Álvaro Barreal), Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 03 de outubro de 2024, 21h30