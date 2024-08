Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão

Fluminense x Corinthians disputam hoje, sábado (17/08), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fluminense soma no Brasileirão 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 16 gols marcados e 26 gols sofridos. Antes de sua derrota para o Vasco na última rodada, o time estava em uma sequência de 4 vitórias.

Já Corinthians acumula 21 pontos, 4 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 20 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato brasileiro.

Fluminense x Corinthians: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio (Thiago Santos), Esquerdinha; Alexsander, Facundo Bernal e André; Lima (Renato Augusto), Isaac (John Kennedy) e Kauã Elias. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles, Garro e Hugo; Talles Magno e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 17 de agosto de 2024, 21h