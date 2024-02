Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Carioca

Fluminense x Bangu disputam hoje, quinta-feira (01/02), a 5° rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Bangu ao vivo?

A partida entre Fluminense x Bangu poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense x Bangu chegam para o jogo?

Fluminense já está na liderança do campeonato com 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Bangu está em 10° lugar na competição e soma 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados e 8 gols sofridos.

Fluminense x Bangu: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Keno (Renato Augusto); Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Bangu: Gabriel Leite; Saulo, Lucas Marreta (Andre Santos), Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney, Adsson, Bruno Tatavitto (Rochinha) e Cleyton; Canela e Anderson Lessa. Técnico: França Júnior.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bangu

Campeonato Carioca

Local: Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2024, 21h30