Fluminense x Atlético-MG: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois de uma semana intensa de Libertadores, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam, nesta segunda-feira, vivendo momentos distintos na temporada. Enquanto os cariocas fazem a primeira partida com Marcão após a demissão de Roger Machado e tentam fugir da zona de rebaixamento, o Galo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, se classificou na competição continental e vive ótimo momento.

Pelo lado do Flu, o momento é de voltar a vencer. São quatro derrotas seguidas no Brasileirão, além da eliminação na Libertadores, o que culminou na queda de Roger. O Tricolor abriu a rodada a apenas dois pontos do Z4 e tenta se recuperar para sonhar com a parte de cima da tabela. Ganso, lesionado contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) é desfalque certo.

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Atlético-MG não tomou conhecimento do River Plate (ARG) nas quartas de final da Libertadores e chega com a confiança no alto. Os mineiros são os líderes isolados do Brasileirão, com 37 pontos, e nesta competição já somam nove triunfos seguidos. Se vencerem em São Januário, estabelecem novo recorde na era dos pontos corridos. O volante Jair e o lateral Mariano são desfalques.



FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Data/Hora: 23/08/2021, às 20h

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

Desfalques: Gabriel Teixeira (lesão na coxa direita), Ganso (fratura no antebraço direito) e Hudson (lesão ligamentar)

Pendurados: Martinelli, Fred, Luiz Henrique e Abel Hernández

Suspensos: Ninguém

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Savarino (Vargas) e Hulk.

Desfalques: Mariano e Jair (desgaste muscular)

Pendurados: Jair, Allan, Mariano, Dodô, Marrony, Zaracho e Nathan Silva

Suspensos: Ninguém