Fluminense x Alianza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/05) pela Libertadores

Fluminense x Alianza Lima disputam hoje, quarta-feira (29/05), a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as formações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Alianza ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela ESPN e pelo Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fluminense lidera invicto o Grupo A da Libertadores e acumula 3 vitórias, 2 empates, 6 gols marcados e 3 gols sofridos.

Alianza é o lanterna do mesmo grupo, ainda não venceu e soma 4 empates, 1 derrota, 3 gols marcados e 4 gols sofridos.

Fluminense e Alianza Lima empataram por 1 a 1 na primeira rodada da fase de grupos.

Fluminense x Alianza: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Marquinhos (Guga), Martinelli, Felipe Melo, Marcelo; Alexsander, Lima, Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Alianza Lima: Saravia; Zambrano, Garcés, Ramos; Freytes e Huamán; Castillo, Neira e Cabellos: Arriba Serna e Waterman. Técnico: Alejandro Restrepo.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Alianza Lima

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de maio de 2024, 21h30