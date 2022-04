Fluminense está perto de anunciar Fernando Diniz como novo treinador

O Fluminense está próximo de acertar com Fernando Diniz para substituir o técnico Abel Braga. Nesta sexta-feira (29), o clube carioca avançou nas negociações com o técnico. O Tricolor quer agir rápido no mercado por conta dos jogos decisivos que tem pela frente.

Diniz vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Fluminense três anos depois de ser demitido. O treinador gosta dessa possibilidade e tem uma boa ligação com o clube, mesmo que o rendimento não tenha sido bom.

Outro fator que pode pesar é a aceitação dos jogadores. Diversos atletas que trabalharam com o treinador em 2019 e até outros que nunca estiveram com ele são favoráveis ao nome.

Contratado em dezembro de 2018, Fernando Diniz deixou o Fluminense com 44 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Foram 71 gols marcados e 48 sofridos, tendo 49,2% de aproveitamento. Naquele momento o Flu estava em 18º lugar na tabela do Brasileirão, com 12 pontos e a segunda pior defesa do torneio, atrás apenas da Chapecoense. Desde então, passou pelo São Paulo entre 2019 e 2021, além de Santos e Vasco também no ano passado.