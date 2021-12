Fluminense anuncia Mario Pineida, lateral que veio emprestado pelo Barcelona-EQU

Confirmado pelo presidente Mário Bittencourt em live na "FluTV", o lateral Mario Pineida foi anunciado oficialmente pelo Fluminense nesta terça-feira. O jogador foi emprestado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, até o final da temporada e assinou contrato no CT Carlos Castilho. O acerto aconteceu ainda no início do mês.

Aos 29 anos, Pineida tem passagens pelo Panamá-SC, Independiente e Seleção Equatoriana, e ainda não atuou fora do Equador. No Barcelona-EQU desde 2016, o jogador é conhecido pela capacidade de jogar tanto pelo lado direito, como esquerdo, característica que chamou a atenção da diretoria do Fluminense. Nesta temporada, participou de 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

O empréstimo a baixo custo foi atrativo para o Fluminense, que terá um reforço na lateral-esquerda, uma das posições mais carentes no elenco. Com experiência na Libertadores, Mario pode agregar na disputa da equipe pela vaga na fase de grupos.