Flamengo x Santos; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

No Estádio do Maracanã, às 16h deste domingo, o Flamengo recebe o Santos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o duelo é visto é visto pelos rubro-negros como mais uma decisão na luta pela liderança, o Peixe atuar com uma equipe reserva, uma vez que, na próxima quarta, entra em campo pela Libertadores, contra o Grêmio, por uma vaga na semifinal da Copa.

Confira a tabela do Brasileirão

A partida deste domingo contará com transmissão em tempo real do LANCE!.

Após duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Flamengo entra na 25ª rodada em terceiro lugar , com 42 pontos. O Santos, com 38, busca se aproximar do G-6.

Confira mais informações da partida entre Flamengo x Santos:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 13 de dezembro de 2020, às 16hÁrbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde ver: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Natan) e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Pedro).

Desfalques: Thiago Maia e Willian Arão (lesionados), Diego (recuperação muscular) e Daniel Cabral (Seleção Brasileira Sub-20)Suspensos: Gustavo HenriquePendurados: Rogério Ceni, Isla, Gerson, Vitinho, João Lucas e Gabriel Barbosa

SANTOS (Técnico Cuca)

João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo; Alison, Sandry e Lucas Lourenço; Tailson, Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Jean Mota

Suspensos: Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo (Todos pelo 3º Amarelo)Pendurados: Lucas Lourenço, Madson, João Paulo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Arthur Gomes e Alison​Desfalques: Soteldo, Pituca e Lucas Veríssimo

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% dos votos foram na vitória do Flamengo, enquanto 30% foram no empate.