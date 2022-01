Flamengo x Náutico: Onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha hoje (13/01)

As equipes Flamengo x Náutico entram em campo nesta quinta-feira (13/01) para disputar a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’, com partida marcada para às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Flamengo x Náutico?

A partida do Flamengo x Náutico pode ser acompanhada pelo canal SporTV, às 19h30.

Como Flamengo x Náutico chegaram para o jogo?

Após empatar com o Oeste na última terça-feira (11/01), o Flamengo fechou a fase anterior com 7 pontos e em primeiro lugar do Grupo 29.

Já o Náutico ficou em segundo lugar do Grupo 30 após perder para o Ibrachina na última terça-feira (11/01).