Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/03) pelo Brasileirão

Flamengo x Internacional disputam hoje, sábado (29/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Antes de seu empate sem gols com o Fluminense pela final do Cariocão, realizado no último domingo (16/03), o Flamengo estava em uma sequência de 6 vitórias por esse campeonato: 1 a 0 sobre o Botafogo, 2 a 0 contra o Vasco, 5 a 0 sobre Maricá, 1 a 0 e 2 a 1 sobre Vasco e 2 a 1 contra o Fluminense.

Em seus últimos jogos, todos pelo Campeonato Gaúcho 2025, o Internacional passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Monsoon, outra de mesmo placar sobre o Caxias, outra de 3 a 1 sobre a mesma equipe, outra vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio e um empate de 1 a 1 com essa mesma equipe.

Flamengo x Internacional: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Plata (Gerson); Luiz Araújo, Michael (Bruno Henrique) e Juninho. Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet, Braian Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Vitinho, Wesley (Carbonero) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de março de 2025, 21h