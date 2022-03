Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (30/03) pelo Campeonato Carioca

As equipes Flamengo x Fluminense entram em campo às 21h40 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (30/03), para disputar a final do Campeonato Carioca. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo?

A partida Flamengo x Fluminense pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube Camisa 21; pela TV Record; pelos canais da Twitch Casimito, Gaules e RonaldoTV; e pelos serviços de streaming Cariocão Play, OneFootball, FlaTV+, FluTV e Eleven Sports, a partir das 21h40 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Fluminense chegam para o jogo?

O Flamengo fechou a fase de grupos do Campeonato Carioca com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, além de 27 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas semifinais, venceu o Vasco duas vezes, ambas por 1 a 0. A única derrota do clube nesta competição foi contra o Fluminense, que venceu por 1 a 0 no dia 6 de fevereiro.

Já o Fluminense lidera o Campeonato Carioca com 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 18 gols marcados e 4 gols sofridos. Antes de sua derrota de 2 a 1 para o Botafogo durante a partida de volta das semifinais, o Fluminense só havia perdido, por 1 a 0, na sua estreia no Campeonato Carioca de 2022, disputada contra o Bangu no dia 27 de janeiro.

As equipes se enfrentarão novamente às 18h do próximo sábado (02/04).

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Andreas Pereira (João Gomes), Willian Arão, Everton Ribeiro (Arrascaeta) e Lázaro (Pedro); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Fluminense: Fábio; Luccas Claro, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Pineida; Jhon Arias, Willian Bigode e Germán Cano. Técnico: Abel Braga.

Ficha técnica - Flamengo x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 30 de março de 2022, às 21h40