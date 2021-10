Flamengo x Cuiabá: prováveis times, desfalques e onde assistir

Neste domingo, o Flamengo realiza o último compromisso antes de virar a chave para a Copa do Brasil. Isso porque o Rubro-Negro enfrenta o Cuiabá no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo, o Flamengo não poderá contar com Bruno Henrique, David Luiz, Arrascaeta, Isla e Rodrigo Caio. Os dois primeiros seguem em recuperação de lesões no Ninho do Urubu. Já o uruguaio retornou da Seleção Uruguaia lesionado após partida contra a Colômbia, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Isla teve o voo cancelado na volta do Chile e só desembarca no Rio de Janeiro na noite deste sábado. Já sobre Rodrigo Caio, o Flamengo informou que o zagueiro segue a programação de controle de cargas pré-determinada pelo Departamento Médico e, por isso, fica de fora.

Pelo lado do Cuiabá, o técnico Jorginho tem três baixas confirmadas. O lateral-direito João Lucas e o meio-campista Max estão emprestados ao time do Mato Grosso e ficam de fora. Ainda vale lembrar que João Lucas também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Cabrera sentiu incômodo na reta final do jogo contra o Sport e sequer viajou com o grupo para o Rio.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cuiabá



Data e horário: 17/10/2021, às 20h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real pelo LANCE!

PROVÁVEIS TIMES



FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Bruno Viana), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho (Thiago Maia); Pedro (Michael) e Gabigol.



Suspenso: -

Pendurados: Filipe Luís, Bruno Henrique e Diego

Fora: Arrascaeta, Bruno Henrique, David Luiz, Isla e Rodrigo Caio



CUIABÁ (Técnico: Jorginho)

Walter; Lucas Ramon, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Jonathan Cafú (Felipe Marques) e Jenison (Elton).



Suspenso: João Lucas

Pendurados: Alan Empereur, Auremir, Clayson, Osman e Marllon

Fora: João Lucas, Max e Cabrera