Flamengo x ABC pela Copa do Brasil; saiba prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Embalado desde a chegada de Renato Gaúcho, que só conheceu vitórias até o momento, o Flamengo agora vira a chave para atuar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro desafio, o jogo da ida, será realizado contra o ABC, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Renato Gaúcho, aliás, estreará pelo Flamengo na Copa do Brasil, já que o time ainda era comandado por Rogério Ceni quando eliminou o Coritiba na fase anterior. Em meio a uma dura sequência de jogos no Brasileiro e Libertadores, o treinador resolveu poupar três titulares da partida: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís.

Do outo lado, o ABC chega após perder para o Atlético-CE, pela Série D, e interromper uma série de três vitórias consecutivas. Em busca de surpreender os amplos favoritos no Rio, a equipe potiguar quer manter a pegada na Copa do Brasil, na qual eliminaram a Chapecoense, na última fase.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e ABC:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 29 de julho de 2021, às 20h

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

​Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques: César e Piris da Motta (em recuperação); Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís (poupados)

Suspenso: -

Pendurado: -

ABC (Técnico: Moacir Júnior)

Welligton, Netinho, Alisson Cassiano, Vinícius Leandro (Donato) e Bruno Souza; Vinicius Paulista, Valderrama e Marcos Antônio; Gustavo Henrique e Wallyson.

Desfalques: Ramon Baiano, Negueba e Soares (em recuperação)

Suspensos: -

Pendurados: -

PALPITES: Na redação do LANCE!, 90% acreditam em vitória do Flamengo; 10% apostam em empate.