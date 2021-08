Flamengo vence o Sport sem 'forçar' e encosta de vez no G4 do Brasileiro

O Flamengo se recuperou da goleada sofrida na semana passada e, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, recebeu o Sport e não permitiu o passeio da zebra no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - já que o Maracanã está fechado para ajustes no gramado. A vitória sem "forçar" foi por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, e manteve os cariocas firmes na cola do G4, agora distante por apenas um ponto.

ZAGA INTACTA? CHAMA O ARTHILEIRO!



O Sport tinha uma ingrata missão na tarde de hoje. Mesmo assim, o clube pernambucano, que possuía a melhor defesa do Brasileirão junto à do Atlético-MG (11 gols sofridos), chegou amparado à sequência de quatro jogos seguidos sem ser vazado. Mas, ao lado de Pedro desta vez, Bruno Henrique estava sedento para seguir a fase decisiva e acabar com tal invencibilidade. Ele foi à rede depois de receber um "passamento" pelo alto do encantado Arrascaeta: cabeçada de manual para chegar a oito gols na competição e se isolar na artilharia.

MARCADOR MENTIROSO



Mesmo com oito desfalques, o Flamengo jogou à vontade em quase todo o primeiro tempo. Esteve com cinco jogadores no meio, já que Filipe Luís transitou na região com extrema liberdade, e pendulou a bola como bem quis. Perto da área, faltou capricho e sobrou preciosismo, sendo que Pedro não acompanhou o brilhantismo de Arrascaeta e Bruno Henrique. Embora o Sport estivesse perdido na marcação e sem arma alguma para incomodar, o placar parcial terminou aberto - e vale mencionar um gol anulado de João Gomes.



JOGO 'MORTO' COM 1 MINUTO



Para evitar qualquer susto, o Flamengo matou o jogo logo no primeiro lance de ataque da etapa final. Na ocasião, a envolvente troca de passes surtiu efeito, após boa passagem de Isla, passe de Arrascaeta e finalização de Everton Ribeiro, perto da pequena área. A bola desviou em Ronaldo e caprichosamente saudou o barbante. Ali, as expectativas pernambucanas foram limadas, tanto que, apesar de diversas trocas e a estreia de Hernanes, vindo do banco, Diego Alves só trabalhou uma vez, em arremate de fora. Foi uma vitória tranquila de um time que passou a jogar em ritmo de treino e não ampliou por displicência (e mais um gol anulado já nos acréscimos, marcado por um ansioso Pedro).

PRÓXIMOS COMPROMISSOS



Agora, com 27 pontos no Brasileirão e ainda com duas partidas a menos em relação à maioria, o Flamengo vira a chave e a direciona para a Libertadores. Nesta quarta-feira, decide uma vaga nas semifinais da Libertadores contra o Olimpia, em Brasília (na ida, triunfo por 4 a 1). Pelo Brasileiro, o compromisso a seguir será diante do Ceará, fora de casa, no domingo que vem (22). No mesmo dia, o Sport - estacionado nos 15 pontos - recebe o São Paulo.



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SPORT - 16ª RODADA DO BRASILEIRO



Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data e hora: 15 de agosto de 2021, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)

Gramado: bom

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Matheuzinho e Willian Arão (FLA) / Ronaldo (SPO)

Cartões vermelhos: -



GOLS: Bruno Henrique, 11'/1ºT (1-0); Everton Ribeiro, 1'/2ºT (2-0)



FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 18'/2ºT), Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes (Max, 43'/2ºT), Arrascaeta (Vitinho, 31'/2ºT) e Everton Ribeiro (Michael, 31'/2ºT); Bruno Henrique (Lázaro, 31'/2ºT) e Pedro.



SPORT (Técnico: Umberto Louzer)

Mailson; Hayner, Ronaldo, Sabino e Chico (Sander, 25'/2ºT); Marcão, Zé Welison (Thiago Lopes, 25'/2ºT) e Gustavo (Everton Felipe, 23'/1ºT); Paulinho Moccelin, Thiago Neves (Hernanes, 10'/2ºT) e Mikael (Tréllez, 10'/2ºT).