Flamengo tem caminho livre para costurar novo acordo com Arrascaeta

Depois de acertar as renovações de Diego Alves, Filipe Luís e Diego, a diretoria do Flamengo terá o caminho livre para, enfim, costurar acordo com outro jogador fundamental da equipe: Giorgian De Arrascaeta. Apesar do vínculo do meia estar longe do fim - é válido até dezembro de 2023 -, a prorrogação e a valorização do uruguaio está na pauta da direção do Rubro-Negro há meses.

Entre os atletas que fizeram parte da histórica campanha de 2019, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, e que seguem no clube, Arrascaeta é, ao lado de Rodrigo Caio, quem não teve o vínculo renovado. A valorização do meia também não veio no início de 2021, como era esperado pelo estafe do meia, o que gerou um desgaste entre as partes no começo da atual temporada.

Em campo, contudo, o desempenho do camisa 14 não mudou. Continua sendo decisivo a favor do Flamengo. Contra o Athletico, na vitória por 3 a 0 no Maracanã, Arrascaeta deu a sua 13ª assistência em 2021. É o líder do elenco. Das 47 partidas do clube com o time principal, o camisa 14 participou de 31.

Ciente da importância e da qualidade de Arrascaeta, a diretoria trata o assunto internamente. O fato do jogador ter contrato por mais duas temporada dá à direção do Fla a tranquilidade para levar o assunto sem decisões precipitadas.