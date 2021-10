Flamengo acerta as renovações de Diego, Filipe Luís e Diego Alves

O Flamengo entrou em acordo com o meia Diego, o goleiro Diego Alves e o lateral-esquerdo Filipe Luís, que renovarão seus contratos com o clube da Gávea por mais uma temporada. A assinatura dos novos vínculos ainda acontecerá. Marcos Braz, Vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou a informação.

- A trinca está dentro - publicou, resumidamente, Braz, fazendo referência aos números 1, 10 e 16, que Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís usam no clube.

Entre os jogadores do elenco profissional, a "Geração 85" é quem tem contrato com o Flamengo até o final desta temporada, todos a serem encerrados em 31 de dezembro. As negociações pelas renovações foram tranquilas e o goleiro, o meia e o lateral-esquerdo, líderes do elenco, seguirão no Fla por mais um ano.

Atualmente, Diego Alves e Filipe Luís são titulares absolutos da equipe de Renato Gaúcho. Diego, por sua vez, é reserva, com Willian Arão e Andreas Pereira sendo as primeiras opções do técnico para formar o meio de campo.