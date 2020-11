Flamengo tem aproveitamento de 80% com Isla e Rodrigo Caio juntos no sistema defensivo

O Flamengo está a três dias de decidir o seu destino na defesa do título da Libertadores. O clube trata as voltas de Rodrigo Caio, Isla e Pedro, todos desfalques no jogo da ida contra o Racing, o rival das oitavas de final do torneio continental, com otimismo, visando o duelo da volta, nesta terça, no Maracanã. E o time rubro-negro tem um aproveitamento admirável com a dupla do sistema defensivo atuando junta.

Foram apenas cinco jogos que o Flamengo, ainda sob o comando de Domènec Torrent, teve a oportunidade de escalar os seus incontestáveis lateral-direito e terceiro zagueiro entre os titulares, que colaboraram na conquista de quatro vitórias, todas pelo Brasileiro - diante de Santos (quando o chileno estreou e entrou no decorrer da partida), Bahia, Fortaleza e Fluminense.

Já a derrota, por sua vez, foi histórica: a acachapante por 5 a 0, contra o Independiente Del Valle, ainda na fase de grupos da Libertadores. Este jogo atípico para o histórico recente do clube na competição desregula a balança no saldo de gols do Fla com a dupla junta, mas, ainda assim, há "neutralidade": foram dez gols marcados e dez sofridos pelo Rubro-Negro, nos cinco jogos em que Rodrigo Caio e Isla atuaram lado a lado.

O fato é que a dupla conta com a confiança do torcedor, desconfiado quando o assunto é sistema defensivo, o calcanhar de aquiles do Flamengo ao longo de toda a temporada e que já não poderá ter os jovens promissores Thuler e Natan, suspensos, neste dia 1º.

E as prováveis voltas do lateral-direito e do zagueiro titulares (saiba mais aqui) é um alento para que o time de Rogério Ceni atinja a almejada consistência e avance às quartas de final da Libertadores.