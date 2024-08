Flamengo oficializa o retorno do atacante Michael com contrato até dezembro de 2028

No meio de tantas notícias desagradáveis de desfalques por lesão, o técnico Tite ganhou um bom motivo para sorrir nesta quarta-feira. O atacante Michael está de volta ao clube após passagem pelo mundo árabe, O jogador assinou contrato até dezembro de 2028 e chega pronto para ajudar a equipe.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a negociação com o atacante Michael. O novo camisa 30 do rubro-negro assinou contrato nesta quinta-feira até 31 de dezembro de 2028. Desejamos muito sucesso ao nosso eterno Robozinho do Mengão! Bem-vindo de volta, Micha!", oficializou o clube.

O atacante deixou o Flamengo no fim de 2021 para defender as cores do Al-Hilal de Jorge Jesus, na Arábia Saudita, sob a promessa de que voltaria a defender o clube carioca. Após duas temporadas e meia de sucessos no mundo árabe, o ponta de 28 anos cumpriu a promessa logo após conquistar a Supercopa Saudita com goleada de 4 a 1 sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

De volta "para casa", o atacante não escondeu sua motivação em voltar a vestir a camisa do Flamengo e não escondia a alegria após assinar o contrato ao lado do diretor Marcos Braz. O sorriso estampado no rosto mostrava a felicidade do reforço.

Com a lesão de Everton Cebolinha, que só volta a jogar em 2025, Tite queria mais UA atacante de velocidade aberta pela beirada do campo e a diretoria não mediu esforços para repatriar um atleta que já conhece boa parte do elenco e a torcida.

O Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão no domingo, diante do Red Bull Bragantino, e a diretoria corre para inscrevê-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para que ele possa fazer a reestreia o mais breve possível e ajudar a equipe a seguir na briga pelo título.