Flamengo mantém discrição, mas segue em negociação por David Luiz

O "assunto David Luiz" já não é novidade no Flamengo. Ao longo das últimas semanas, o vice-presidente de futebol Marcos Braz foi questionado sobre o zagueiro - que está sem clube desde junho -, e sempre afastou a possibilidade de contratá-lo. Na última sexta, o dirigente afirmou "ser pouco provável" que o atleta reforçasse o clube. Apesar de todas essas negativas, a diretoria mantém a discrição nas tratativas na expectativa de que a mesma tenha um final feliz.

Nesta segunda-feira, representantes do Flamengo e do David Luiz estiveram reunidos, conforme informou o repórter Flávio Amendola, da TV Bandeirantes.

Marcos Braz já falou diversas vezes sobre a "novela David Luiz" (Alexandre Vidal/Flamengo)

Um dos obstáculos do Flamengo é a concorrência de clubes europeus, mas o tempo está jogando a favor do Rubro-Negro, uma vez que a janela de transferências encerra-se nesta terça nas principais ligas do Velho Continente.

Um dos possíveis destinos de David Luiz seria o Benfica, de Portugal, clube que o zagueiro já defendeu. Contudo, segundo o jornal "Record", o técnico Jorge Jesus deseja a contratação de um defensor para o elenco, mas o pedido do Mister, ex-Flamengo, não deverá ser atendido pela direção do clube de Lisboa.