Mãe de David Luiz faz post com zagueiro vestindo uniforme do Flamengo: 'E aí, Nação, vem?'

Os torcedores do Flamengo já imaginam ver o zagueiro ex-Seleção, Chelsea, PSG, Benfica a Arsenal David Luiz pintando na Gávea. Após o começo das especulações dos internautas e depois do defensor fazer um post que chamou a atenção dos rubro-negros, foi a vez da mãe do ex-camisa 23 dos Gunners entrar na onda da galera: ela compartilhou uma foto de David com a camisa do Mais Querido.

Bastou que Regina Célia Marinho compartilhasse uma publicação em seu Instagram de uma página de torcedores do Flamengo para que os internautas ganhassem alimento para a especulação. Pelo Twitter, o nome do defensor chegou a ser um dos mais falados do dia.

Muitos torcedores usaram a mídia social para pedir aos dirigentes rubro-negros um possível acordo. A proximidade, porém, parece ser ainda no campo da imaginação. Vale lembrar que o jogador compartilhou uma música, nesta quarta, que tem o Flamengo presente. A mãe do craque, aliás, aproveitou seu perfil para divulgar alguns pedidos de torcedores do Flamengo para que seu filho vestisse a camisa vermelha e preta.