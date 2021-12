Flamengo irá esperar por Jorge Jesus até o final de dezembro, diz jornal português

Sem técnico desde a saída de Renato Gaúcho, o Flamengo irá esperar por Jorge Jesus até o fim de dezembro. Segundo o jornal "Record", de Portugal, Bruno Macedo, agente do treinador do Benfica, recebeu a confirmação do Rubro-Negro de que o clube não vai se precipitar no mercado antes de saber as reais chances de um possível retorno do Mister.

Vale lembrar que Jesus está pressionado no Benfica. Após uma derrota por 3 a 0 para o Sporting, maior rival, em pleno Estádio da Luz, os Encarnados terão mais um compromisso importante ainda neste mês: garantir vaga na fase oitavas de final da Champions League.

Ainda conforme o jornal "Record", caso o Benfica não consiga avançar na principal competição europeia, os dirigentes do clube português podem tomar a decisão de dispensar Jesus. Apesar da pressão, o treinador não pensa em pedir demissão do cargo.

O QUE DIZ O FLAMENGO?

Após a reeleição do presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, respondeu perguntas sobre um possível retorno de Jorge Jesus. O dirigente, contudo, acredita ser uma "temeridade" falar sobre o Mister, uma vez que ele tem compromissos importantes neste mês. Braz ainda admitiu que ele é uma opção, mas ressaltou que o Fla não irá se movimentar antes do término do Brasileirão.

- Ele tem um contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar do Jorge até pela situação dele lá no Benfica nesse momento. Ele é um técnico que deu certo no Flamengo, ele e a torcida tem bastante conexão até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo, sem estar na inércia, mas com calma vamos ter um técnico para 2022.

- Não é um plano, é uma opção. O que eu estou falando aqui é que a gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Eu vou estar lá (nos jogos). Após isso aí e com calma a gente vai se mexendo no mercado. Não tem ninguém mapeando, não tem a gente mapeando nada no mercado, nada. Quem está mapeando e quem está vendo quem pode, de fato, treinar são as pessoas internas do clube, é o departamento de futebol do Flamengo.

COMO ESTÁ O CLIMA COM A TORCIDA DO BENFICA?

Após a derrota em casa para o maior rival, os torcedores do Benfica criaram uma campanha que pediam a devolução de Jorge Jesus para o Fla. A página, que já foi retirada do ar, que dizia: "Vamos devolver Jesus ao Flamengo. Ninguém está contente, e o Flamengo ainda o quer. Vamos fazer isto acontecer" v