Flamengo: Gabigol entra na lista de opções do Barcelona para o ataque, diz jornal espanhol

O Barcelona está no mercado em busca de um atacante, e o último nome a entrar na lista de opções do clube da Catalunha para a posição é Gabigol, do Flamengo. A informação foi publicada pelo jornal espanhol "Diario Gol", nesta quarta-feira.

Ainda segundo a publicação, o Barcelona está "considerando seriamente" tentar a contratação de Gabigol. O jornal também indica que o clube estaria se preparando para fazer uma oferta de 20 milhões de euros, o que dá pouco mais de R$ 128,50 milhões na cotação atual).

Vale lembrar que esta é uma posição carente no Barça. A necessidade, inclusive, se agravou após a confirmação da aposentadoria de Sergio Agüero, que precisou pendurar as chuteiras após sofrer uma arritmia cardíaca, em uma partida da La Liga.

Nesse sentido, o jornal ressalta que o técnico Xavi pede "desesperadamente" por um "matador" (o que seria um atacante goleador, como Gabigol), e o presidente Joan Laporta trabalha "incansavelmente" para isso.