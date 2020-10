Flamengo fica perto de superar o Cruzeiro no ranking de times com mais gols na história do Brasileiro

Dono do ataque mais positivo do futebol brasileiro em 2019, com 150 gols em 74 partidas, o Flamengo caminha a passos largos para repetir o feito nesta temporada. Com os cinco tentos anotados sobre o Corinthians, neste domingo, na goleada por 5 a 1, o time atingiu a marca de 83 bolas na rede em 42 jogos, uma média de quase dois gols por atuações, como foi no ano passado.

No Campeonato Brasileiro, o time já marcou 30 vezes em 17 partidas, sendo superado apenas pelo Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli, que apesar da derrota por 3 a 1 para o Bahia, nessa segunda-feira, chegou a 31 gols na competição - com um jogo a menos.

Com os 30 gols marcados nessa edição, o Flamengo já acumula 1970 gols no Brasileirão desde 1971. É o 5º maior volume da história da competição. Em breve, porém, deverá se tornar o 4º, já que quem aparece à sua frente é o Cruzeiro, com 1973, que atualmente disputa a Série B. Ou seja, com 21 rodadas para terminar o campeonato deste ano, ultrapassar a Raposa é apenas uma questão de tempo.

TIMES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO- De 1971 à 2020

1º - São Paulo - 2112 gols2º - Atlético-MG - 20123º - Santos - 2011​4º - Cruzeiro - 1973 gols5º - Flamengo - 1970 gols6º - Palmeiras - 1894 gols7º - Internacional - 1866 gols8º - Vasco - 1833 golsGrêmio - 1833 gols10º - Corinthians - 1823 gols