Flamengo enfim anuncia a contratação de Kenedy, do Chelsea, por empréstimo

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Kenedy, que pertence ao Chelsea (ING). O jogador de 25 anos chega ao clube carioca por empréstimo de um ano e o Rubro-Negro terá a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (R$ 62 milhões).

Para contar com a liberação do Chelsea, o Flamengo pagou 500 mil euros aos ingleses (R$ 3 milhões), que serão descontados caso o clube exerça o direito de compra. Em seu site oficial, os Blues também informaram que o atleta renovou o contrato antes de ser cedido ao atual bicampeão brasileiro.

"Fala, Nação. Estou chegando. Não vejo a hora de vestir o manto e encontrar todos vocês. Estamos juntos. Faz o Kenedy", disse o jogador em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais em referência a uma música de Matuê.

A chegada de Kenedy ao Rio de Janeiro ainda não tem data definida. Após testar positivo para a Covid-19 no início da semana, o atacante precisará cumprir quarentena na Inglaterra antes de viajar para o Brasil.

Revelado pelo Fluminense, Kenedy foi contratado pelo Chelsea em 2016 por 10 milhões de dólares. O atleta, no entanto, nunca conseguiu se firmar no clube de Londres e acumula empréstimos no futebol inglês e espanhol. Na última temporada, atuou pelo Granada (ESP), além de somar passagens por Watford (ING), Newcastle (ING) e Getafe (ESP).