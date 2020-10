Flamengo duela com 'freguês' e pode ter a sua melhor campanha na 1ª fase da Libertadores em 13 anos

O Flamengo volta a campo pela Libertadores nesta quarta-feira, quando, a partir das 21h30 (de Brasília), recebe o Junior Barranquilla, no Maracanã. A ser transmitido em Tempo Real no LANCE!, o confronto será válido pela sexta e última rodada do Grupo A da Libertadores, cuja fase de oitavas de final já tem o Rubro-Negro assegurado de forma antecipada.

Neste momento, o time de Domènec Torrent se encontra com 12 pontos na tabela e, em caso de empate, se garante automaticamente como líder do grupo. E o catalão já avisou que trocará peças, visando embate de domingo, contra o Internacional, em briga direta pela liderança do Brasileiro.É inegável que o Flamengo, mesmo com uma equipe alternativa, entra como favorito. Inclusive, tem um aproveitamento de 100% em duelos diante do Junior Barranquilla. Até aqui, foram cinco jogos, somando Libertadores e Copa Sul-Americana, com cinco vitórias para o lado rubro-negro (veja os placares abaixo).

Uma freguesia considerável.

Na ida contra o Junior, ainda com Jorge Jesus, Flamengo venceu por 2 a 1, fora de casa (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Além disso, supondo uma vitória, o Flamengo superará a sua segunda melhor campanha na primeira fase da Libertadores. A segunda ocorreu em 2008, quando o time então comandado por Joel Santana somou 13 pontos. A primeira melhor se deu um ano antes e não pode mais ser superada esta temporada - foram 16 pontos acumulados pela equipe de Ney Franco.

> Confira e simule a tabela da Libertadores Para superar a edição de 2008 e ter a sua melhor campanha na primeira fase da Libertadores em 13 anos, Dome contará com Bruno Henrique como a principal referência no ataque, além do provável retorno de Arrascaeta.

O Flamengo deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gabriel Noga), Léo Pereira (Natan) e Renê; Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Lincoln.

Confira todos jogos contra o Junior Barranquilla:

29/03/1984 – Junior Barranquilla 1 x 2 Flamengo (Libertadores)10/05/1984 – Flamengo 3 x 1 Junior Barranquilla (Libertadores)23/11/2017 – Flamengo 2 x 1 Junior Barranquilla (Sul-Americana)30/11/2017 – Junior Barranquilla 0 x 2 Flamengo (Sul-Americana)04/03/2020 – Junior Barranquilla 1 x 2 Flamengo (Libertadores)

Todas 15 campanhas anteriores do Flamengo em 1ª fase de Libertadores:

2019 - 1º (10 pontos em 6 jogos)

2018 - 2º (10 pontos em 6 jogos)

2017 - 3º (9 pontos em 6 jogos)

2014 - 3º (7 pontos em 6 jogos)

2012 - 3º (8 pontos em 6 jogos)

2010 - 2º (10 pontos em 6 jogos)

2008 - 1º (13 pontos em 6 jogos) - SEGUNDA MELHOR CAMPANHA

2007 - 1º (16 pontos em 6 jogos) - MELHOR CAMPANHA

2002 - 4º (4 pontos em 6 jogos) -

1993 - 1º (7 pontos em 6 jogos)

1991 - 1º (9 pontos em 6 jogos)

1984 - 1º (11 pontos em 6 jogos)

1983 - 2º (6 pontos em 6 jogos)

1982 - 2º (4 pontos em 4 jogos)

1981 - 1º (8 pontos em 6 jogos)