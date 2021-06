Flamengo domina, vence o América-MG e mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão

Mesmo com muitos desfalques, o Flamengo não encontrou dificuldades para alcançar a segunda vitória no Brasileirão. Na tarde deste domingo, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o América-MG por 2 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento na competição. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.

Com o resultado, a equipe chegou aos seis pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação da tabela. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos que os rivais. O América-MG, por sua vez, segue sem pontuar e na 19ª posição.

BH CHAMA A RESPONSABILIDADE

Sem Gabigol, Pedro e Arrascaeta, o Flamengo viu Brunho Henrique assumir o papel de protagonista do primeiro tempo. Principal nome de referência no ataque rubro-negro, o camisa 27 chamou a responsabilidade e participou da maioria das jogadas ofensivas da equipe. Logo aos quatro minutos de jogo, ele recebeu lançamento de Willian Arão, driblou o goleiro adversário e sofreu pênalti, que acabou sendo anulado após o VAR apontar impedimento.

Diante de um América-MG bem fechado, Bruno Henrique voltou a levar perigo pelo jogo aéreo em escanteio cobrado por Vitinho, mas o cabeceio foi defendido por Cavichioli. Em seguida, aos 23', a dobradinha entre os dois atacantes funcionou novamente e abriu o placar: Vitinho roubou a bola na defesa, puxou contra-ataque e abriu para Bruno Henrique na esquerda. Ele levou para o meio, tabelou com o próprio Vitinho e saiu na cara do gol para bater no canto do goleiro.

FLA NÃO CRIA, MAS MANTÉM CONTROLE

Com a vantagem no marcador, o Flamengo seguiu com a mesma estratégia de manter a posse de bola e buscar os espaços na defesa adversária, mas não chegou a criar mais lances de perigo. Ao mesmo tempo, equipe foi pouco ameaçada defensivamente e conseguiu manter a liderança no placar até o fim do primeiro tempo sem maiores dificuldades.

MUNIZ AMPLIA A VANTAGEM

Na volta do intervalo, o cenário se tornou ainda melhor para o Flamengo. O América-MG fez substituições ofensivas e passou a oferecer mais espaços na defesa. No início do primeiro tempo, o Rubro-Negro levou perigo em lances de Bruno Henrique, Gerson e Rodrigo Muniz, mas o segundo gol saiu apenas aos 21 minutos.

Vitinho recebeu lançamento de Filipe Luís e escorou de primeira para Rodrigo Muniz. O jovem recebeu na entrada da área, girou com velocidade para cima do marcador e chutou cruzado para balançar as redes pelo segundo jogo consecutivo.

FICHA TÉCNICAFlamengo 2 x 0 América-MG - 3ª rodada do Brasileirão 2021

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 13 de junho, às 16h (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Helton Nunes (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Gols: Bruno Henrique (1-0, 23'/2ºT) e Rodrigo Muniz (2-0, 21'/2ºT)

Cartão amarelo: NenhumCartão vermelho: Nenhum

FLAMENGO (Técnico: Mauricio Souza)Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís (Renê, 43'/2ºT); Diego, Gerson, Vitinho (João Gomes, 30'/2ºT) e Michael; Bruno Henrique (Max, 43'/2ºT) e Muniz (Ryan Luka, 40'/2ºT).

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Ricardo Silva, 8'/2ºT), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Juninho Valoura, Gustavo (Ribamar, 0'/2ºT) e Juninho (Eduardo, 8'/2ºT); Alê, Ademir (Felipe Azevedo, 35'/2T) e Bruno Nazário (Yan Sasse, 31'/2ºT).