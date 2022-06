Flamengo demite Paulo Souza e acerta com Dorival Jr. até o final do ano

O Flamengo demitiu o técnico português Paulo Sousa nesta quinta-feira (9) e já definiu o substituto: o treinador do Ceará Dorival Júnior. O Rubro-Negro já tem tudo acertado com o comandante da equipe nordestina, que deve permancer na Gávea até o final do ano.

Mesmo após o acerto do Flamengo com Dorival Jr, Paulo Sousa até esta tarde seguiu a programação normal do departamento de futebol. Em Atibaia, ele comandou o treino do elenco principal. Após a atividade, Marcos Braz, Bruno Spindel e Diogo Lemos reuniram-se com o treinador para informar a decisão do clube de demiti-lo.

Vale lembrar que o Flamengo começou a mapear o mercado em busca de um substituto para Paulo Sousa já no início da semana, após a derrota para o lanterna Fortaleza.

Aos 60 anos, Dorival Júnior soma duas passagens pelo Rubro-Negro. A mais recente aconteceu em 2018, quando assumiu o time na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano. O trabalho foi marcado pelo vice da competição e um desgaste com o goleiro Diego Alves, e não teve continuidade pelo presidente Rodolfo Landim, eleito naquele ano. Abel Braga foi contratado para iniciar o ano de 2019.

A primeira foi em 2012. O treinador chegou ao Fla no meio do ano e terminou o Brasileirão na 11º colocação. Ele seguiu no time da Gávea para a temporada 2013, mas foi dispensado em março daquele ano.

Na atual passagem pelo Vozão, iniciada em 28 de março, Dorival Júnior comandou o Ceará em 18 jogos (11 vitórias, quatro empates e três derrotas), tendo 68% de aproveitamento dos pontos em disputa.