Flamengo cumpre meta, alcança semifinal da Libertadores e soma milhões de premiações em 2021

Ao atropelar o Olímpia nas duas partidas das quartas de final da Libertadores, o Flamengo deu importante passo em relação às metas traçadas para 2021. A classificação para as semifinais da Copa foi o objetivo traçado pela diretoria, o que também deixa o clube mais próximo de alcançar a receita prevista. Com o prêmio de dois milhões de dólares pela vaga, a participação na Libertadores já rendeu 7,55 milhões de dólares, cerca de R$ 40,8 milhões na cotação atual.

O Flamengo está vivo na disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão, torneios cujas premiações também estão previstas no orçamento do clube com peso significativo. No mata-mata nacional, o time de Renato Gaúcho superou o ABC e avançou para as quartas de final. O próximo rival será o Grêmio, ex-clube do técnico. As fases anteriores já garantiram ao Rubro-Negro R$ 7,85 milhões.

Assim como na Libertadores, o objetivo traçado na Copa do Brasil é chegar às semifinais. No Campeonato Brasileiro, a meta é terminar entre os dois primeiros colocados. No somatória total das competições disputadas, a diretoria projetou arrecadar R$ 84 milhões em premiações ao longo de 2021.

CONFIRA AS PREMIAÇÕES DOS TORNEIOS

Libertadores

​Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,6 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (R$ 5,4 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões)

Semifinal: US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões) - onde está o Flamengo

Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 31,2 milhões)

Campeão: US$ 15 milhões (R$ 78 milhões)

Copa do Brasil​

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões - onde está o Flamengo

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Campeonato Brasileiro

Campeão: R$ 33 milhões

Vice-campeão: R$ 31,3 milhões

3º colocado: R$ 29,7 milhões

4º colocado: R$ 28 milhões

5º colocado: R$ 26,4 milhões - onde está o Flamengo

6º colocado: R$ 24,7 milhões

OBS: no Campeonato Brasileiro há premiação até o 16º colocado. Apenas os quatro clubes rebaixados não recebem nenhum valor.