Flamengo critica atuação do VAR em lance que anulou expulsão de Kayzer, do Athletico-PR

Aos 32 minutos da primeira etapa, Renato Kayzer, do Athletico, agrediu Léo Pereira, do Flamengo, com socos e chute, e o árbitro Marielson Alves (BA) o expulsou de forma direta. O árbitro de vídeo, Marcio Henrique de Gois (SP), contudo, pediu a revisão do lance, e o juiz acabou voltando atrás de sua decisão após consultar o vídeo, mostrando o cartão amarelo para o camisa 79 do Furacão na Arena da Baixada. O lance gerou reclamações dos rubro-negros.

- E essa expulsão cancelada pelo VAR ?? Brincadeira! - publicou Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo nesta terça-feira.

- Se sou eu nesse lance, o árbitro, o VAR tinha me expulsado. Brincadeira isso - reclamou o atacante Bruno Henrique, fora da partida cumprindo suspensão.