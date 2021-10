Flamengo: após lesão na Libertadores, David Luiz inicia transição física

Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou após o empate com o Cuiabá por 0 a 0, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. A boa notícia ficou por parte de David Luiz, que já iniciou as atividades de transição no gramado do Ninho do Urubu.

Vale lembrar que o zagueiro não atua desde o dia 29 de setembro, quando o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Equador, e garantiu a vaga na final da Libertadores. David Luiz atuou por menos de dez minutos, pois sentiu dores no adutor da coxa esquerda. Posteriormente, um exame confirmou lesão no local.

Já Bruno Henrique segue no trabalho de recuperação e foi acompanhado por fisioterapeutas. Um exame também apontou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O atacante não entra em campo desde o dia 6 de outubro, quando o Fla empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino.

Pedro também foi visto em trabalhos com fisioterapeutas, mas, segundo o "ge", não treinou com o elenco. O jogador, vale lembrar, foi vetado de última hora da partida contra Cuiabá, pois ainda estava com dores no joelho direito. O treino da terça-feira, portanto, será decisivo para saber se ele vai ou não para o jogo da Copa do Brasil contra o Athletico-PR.

Pelo lado de Arrascaeta, o meia ficou na parte interna para fisioterapia e reforço muscular na academia, conforme informou o "ge" primeiramente. Ele se machucou no jogo da seleção uruguaia contra a Colômbia, válido pelas Eliminatórias. O Departamento Médico do Uruguai confirmou que ele sofreu uma lesão muscular na coxa, mais especificamente do reto anterior direito (Clique aqui e veja mais detalhes sobre a lesão e prazo de recuperação).