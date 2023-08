Flamengo: Após briga com Varela, Gerson faz postagem na rede social e diz: 'sairemos ainda maiores'

A briga entre os jogadores Gerson e Varela, do Flamengo, que levou o jogador uruguaio ao hospital com uma lesão no nariz, ao que parece foi superada e os dois jogadores já se acertaram. Varela atuou contra o Grêmio e ficará afastado do time, após contusão no ligamento colateral e cápsula do joelho.

Na rede social, o jogador Gerson fez uma postagem chamando Varela de “amigo” e desejou ao uruguaio uma boa recuperação, já que Varela ficará de fora da equipe entre seis e oito semanas. Gerson afirmou que o que ocorreu no treino do Flamengo já foi superado.

“Amigo e companheiro de trabalho, Varela, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo. Pelo Flamengo”, postou.

Varela respondeu Gerson, falou da rotina e da amizade entre os dois e que o momento é de recuperação e tentar voltar o mais rápido possível para ajudar o Mengão.

“Obrigado pelo apoio. Sempre tivemos uma boa amizade, e os erros sempre nos ensinam. Agora é recuperar e voltar melhor, vamos com tudo”, escreveu.