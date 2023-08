Finais da Copa do Brasil entre Flamengo x São Paulo: saiba as datas dos jogos

Após as semifinais entre Flamengo-RJ x Grêmio-RS e São Paulo-SP x Corinthians, teremos uma final inédita na Copa do Brasil 2023. Flamengo x São Paulo decidirão o título da competição em duas partidas. As datas dos jogos já foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ocorrerão nos dias 17 e 24 de setembro, dois domingos.

Os mandos de campo da grande decisão da Copa do Brasil serão definidos em sorteio, que será realizado pela CBF, mas sem data marcada para ocorrer. Quem levantar a taça da competição nacional irá embolsar a quantia de R$70 milhões em premiações, já o segundo colocado receberá o valor de R$30 milhões.

O maior vencedor da Copa do Brasil é o Cruzeiro-MG, com seis títulos (1193, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018). O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, defende o título e busca a sua quinta conquista. O clube carioca levantou a taça nas temporadas de 1990, 2006, 2013 e 2022. Já o São Paulo tenta o título inédito da competição e é o único clube dos ditos “grandes” do estado, que ainda não ganhou o torneio.