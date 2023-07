Gabigol liga para Rômulo Mendonça após ser chamado de 'gostoso' em narração

Na última terça-feira (26), durante vitória do Flamengo de 2 a 0 sobre o Grêmio, pela Copa do Brasil, o conhecido narrador das fãs da NBA, Rômulo Mendonça, ganhou mais destaque no meio do futebol. Seus bordões viralizaram nas redes sociais e chegaram até o camisa 10 do Rubro-Negro, Gabigol.

Após o jogo, o atacante comunicou à assessoria do Flamengo que desejava falar com Rômulo Mendonça para elogiar sua narração. O jornalista chamou o jogador de "gostoso", um dos bordões tradicionais do narrador.

Durante a conversa, o atacante do Flamengo revelou ser um espectador assíduo da NBA e manifestou seu interesse em encontrá-lo pessoalmente.