Flamengo acerta com Alex Sandro e busca mais reforços na Europa

O Flamengo está próximo de anunciar mais um importante reforço para o restante da temporada. A primeira parada da dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis pelas negociações, foi em Portugal, onde acertaram neste domingo a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro, de 33 anos. O jogador, que assinará um contrato válido até dezembro de 2026, será o segundo reforço confirmado nesta janela de transferências.

Todos os detalhes do contrato foram fechados entre sábado e domingo, incluindo cláusulas contratuais e questões burocráticas. Agora, resta apenas a formalidade da assinatura e a apresentação oficial de Alex Sandro como novo jogador do Flamengo.

Paulista de Catanduva, Alex Sandro retorna ao Brasil após uma longa passagem pela Europa. Desde 2015 na Juventus, o lateral fez história ao se tornar o brasileiro com mais jogos pelo clube italiano, somando 327 partidas, 16 gols e 31 assistências. Além disso, conquistou cinco Campeonatos Italianos, cinco Copas da Itália e uma Supercopa Italiana.

Embora não atue desde maio, Alex Sandro vinha mantendo a forma em Portugal, onde morou durante quatro anos enquanto defendia o Porto. Nos últimos meses, o jogador estava treinando nas instalações do Portimonense para manter o condicionamento físico.

Alex Sandro se junta ao atacante Michael, que foi o primeiro reforço confirmado pelo Flamengo nesta janela e fez sua estreia na partida contra o Bragantino. No entanto, o trabalho de Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa ainda não terminou. A dupla segue em busca de mais contratações e está em negociações avançadas com o meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton, e com o ponta-direita Gonzalo Plata, do Al-Sadd.