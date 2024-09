Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano

Fiorentina x Lazio disputam hoje, domingo (22/09), a 5° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 07h30 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fiorentina x Lazio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 07h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fiorentina já acumula um empate de 1 a 1 com Parma, outro sem gols com Venezia, um terceiro de 2 a 2 com Monza e uma derrota de 3 a 2 para Atalanta.

Já o Lazio venceu a Venezia por 3 a 1, perdeu para o Udinese por 2 a 1, empatou com o Milan por 2 a 2 e venceu a Verona por 2 a 1.

Fiorentina x Lazio: prováveis escalações

Fiorentina: De Gea, Martínez Quarta , Luca Ranieri, Cristiano Biraghi, Dodô, Mandragora, Robin Gosens, Danilo Cataldi, Edoardo Bove, Andrea Colpani, Moise Kean.

Lazio: Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli , Mario Gila, Nuno Tavares, Nicolò Rovella, Mattéo Guendouzi , Gustav Isaksen, Boulaye Dia, Mattia Zaccagni, Taty Castellanos.

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Lazio

Campeonato Italiano

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 22 de setembro de 2024, 07h30