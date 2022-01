Fiorentina x Genoa: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje, segunda-feira (17/01)

As equipes Fiorentina x Genoa vão entrar em campo hoje, segunda-feira (17/01), para disputar a 22° rodada do Campeonato Italiano, a Coppa Italia. A partida acontece no Estádio Artemio Franchi, em Florença, às 16h45 (horário de Brasília). Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Fiorentina x Genoa?

A partida Fiorentina x Genoa pode ser acompanhada pelo canal de TV ESPN 4 e pela plataforma de streaming Star+, às 16h45 (horário de Brasília).

Como Fiorentina x Genoa chegaram para o jogo?

A Fiorentina está em oitava posição, com 32 pontos. Atualmente, acumula dez vitórias, dois empates e oito derrotas.

Já o Genoa está na zona de rebaixamento, na 19° posição e com apenas 12 pontos. Ao todo, só venceu uma das 21 partidas que jogou.