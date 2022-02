Final do Parazão Sub-20 entre Parauapebas x Remo é marcada pela FPF

A segunda partida da final do Campeonato Paraense ainda de 2021 já possui data para ocorrer. A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, que a decisão entre Paragominas x Remo, será disputada na próxima quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas (PA).

As equipes se enfrentaram pela a primeira partida da grande final no dia 5 de fevereiro, no Estádio Baenão, em Belém. O jogo terminou com a vitória remista pelo placar de 2 a 1 e a outra final marcada para ocorrer no dia 12, mas isso não aconteceu. Uma ação na justiça contra a equipe do Parauapebas, acabou suspendendo a competição, até o julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PA), que manteve o clube na decisão estadual.

Com a vitória azulina no primeiro jogo, o Remo precisa apenas de um empate para garantir o título da competição Sub-20. Já o Parauapebas precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título, caso vença por um gol de diferença, a taça será decidida nas cobranças de pênaltis.