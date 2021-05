Final do Carioca termina com confusão entre atletas, dirigentes e convidados no Maracanã

O empate em 1 a 1 entre Fluminense e Flamengo, neste sábado, deixou tudo aberto na decisão do Campeonato Estadual para o segundo jogo da final. O clássico, com 40 faltas e nove cartões amarelos, terminou em confusão entre atletas, dirigentes e "convidados" no Maracanã. A transmissão do pay-per-view do Carioca registrou parte do tumulto, no qual o atacante Fred, do Tricolor, esteve envolvido com membros da delegação do Flamengo. Confira no vídeo acima!

As imagens mostram Fred discutindo asperamente com alguém na saída do gramado. O atacante do Tricolor chegou a dizer "vem aqui que eu te arrebento, seu bosta". Já nos acessos aos vestiários, é possível ver um bate-boca de Mario Bittencourt, presidente do Flu, com pessoas aparentemente ligadas ao Rubro-Negro.

A Prefeitura vetou a presença de público no Fla-Flu deste sábado, o que não impediu de que a Ferj liberasse 150 convidados para cada clube envolvido. Durante o jogo, os torcedores cantaram, apoiaram os times e provocaram os rivais.

A entidade informou que 148 pessoas compareceram ao jogo. Procurado, o Fluminense informou que não liberou nenhum convite para o confronto. As pessoas que apareceram com as camisas do Tricolor das Laranjeiras seriam convidadas pela Federação.

Ao término da partida, também houve confusão nos corredores da arquibancada, com registros de correria e intervenção dos seguranças.

A transmissão do PPV do Carioca registrou imagens de uma discussão entre as duas delegações após o fim do jogo, já no túnel de acesso aos vestiários. #lanceMARACA pic.twitter.com/SsBOTzuSyA — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) May 16, 2021

Fred é contido na saída do gramado (Reprodução / Cariocão TV)