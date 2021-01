Final da Liberta força e CBF muda datas de jogos do Palmeiras

A final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, marcada para o próximo dia 30, no Maracanã, fez com que a CBF promovesse mudanças no calendário de duas competições organizadas por ela – o Brasileirão e a Copa do Brasil.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!Em razão da presença de Abel Ferreira e seus comandados na decisão da competição continental, a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, que será decidida no Allianz Parque, passou para os dias 11 e 17 de fevereiro.

Com a nova organização das duas decisões, a CBF também mudou a data do duelo entre Palmeiras e Botafogo, que estava marcado para o dia 31 de janeiro, mas será realizado no dia 2 de fevereiro. A partida é válida pela 33ª rodada da competição e acontecerá no Allianz Parque.

Não bastasse as mudanças já efetivadas, a possível ida do Verdão ao Mundial da FIFA pode causar novas alterações. Caso vença a Libertadores, o Verdão não poderá participar da decisão da Copa do Brasil nos dias 11 e 17 de fevereiro. Seria necessário um novo agendamento.