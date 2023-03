Filho de Ronaldinho Gaúcho assina contrato com o Barcelona

O filho do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, atualmente com 42 anos, assinou um contrato com o Barcelona. João Mendes, de 18 anos, vai fazer parte da equipe juvenil do time catalão.

Ronaldinho e Joan Laporta, presidente do Barcelona, já haviam acertado a ida do jovem para o clube espanhol. Entretanto, a equipe estudava em qual categoria João Mendes iniciaria. Ele fez uma série de testes no clube no início deste ano, quando foi aprovado.

João Mendes jogava na divisão de base do Cruzeiro, de onde saiu no fim de 2022. Ele assinou o novo contrato nesta quinta-feira, 2 de março, no mesmo clube onde Ronaldinho se tornou o melhor jogador do mundo. Veja:

Em entrevista, o presidente do Barcelona afirmou que o jogador pode se desenvolver no clube: “A pressão sobre o menino é grande porque o Ronaldinho é um dos melhores da história, mas o trabalho dos nossos treinadores pode desenvolver suas habilidades”, disse Laporta.

Carreira do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona

A carreira de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona foi brilhante e marcada por momentos inesquecíveis. O craque brasileiro chegou ao clube em 2003, vindo do Paris Saint-Germain, e rapidamente conquistou os torcedores e a imprensa com suas habilidades excepcionais com a bola nos pés. Ronaldinho foi fundamental na conquista de dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Liga dos Campeões da UEFA e uma Supercopa da Europa durante sua passagem pelo Barça.

Além disso, ele recebeu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo da FIFA em duas ocasiões (2004 e 2005) enquanto jogava pelo clube catalão. Sua trajetória no Barcelona é considerada uma das mais brilhantes da história do clube e é lembrada até hoje pelos torcedores como uma época de glórias e encantamento.

