Bruxinho? João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, deixa Cruzeiro e acerta com o Barcelona; veja

João Mendes, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, vai jogar no Barcelona. O atacante de 18 anos vinha realizando testes no clube desde o início do ano e agora houve a confirmação do acerto. Segundo o pai e ídolo, os dois chegaram em um acordo e a partir de agora o "herdeiro" do meia é jogador do Barça.

"Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da vida. Onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça estarei mais presente", revelou o astro à TV espanhola "RAC-1".

Ronaldinho Gaúcho é tido como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e parte de sua carreira foi construída no clube catalão, onde chegou em 2003 e permaneceu até 2008, conquistando nesse intervalo uma Champions League, dois títulos do Campeonato Espanhol e duas edições da Supercopa da Espanha. Muito mais do que os títulos, no entanto, o "Bruxo" ficou eternizado pelos desempenhos em campo, considerados verdadeiros espetáculos de futebol, até mesmo para os rivais que sofreram com o craque.

Depois de se aposentar dos gramados, Ronaldinho virou embaixador do clube e frequentemente representa o Barcelona em eventos. Ainda durante a entrevista, o repórter da "RAC-1" questionou se realmente haveria o acerto do filho com o clube, tendo uma resposta curta e objetiva. "Sim, ele está vindo agora. Com sua chegada estarei mais presente do que nunca", disse o craque.

Antes do Barcelona, João Mendes esteve na Toca da Raposa, como é chamada a estrutura do Cruzeiro, em Belo Horizonte. João chegou ainda menino, com apenas 13 anos, em 2018. Um ano depois, firmou contrato com o clube mineiro para treinar na categoria sub-14. Participou de várias competições de base, além de ter conquistado títulos.

Hoje, João é um atleta profissional e vai para o segundo clube na carreira. O atacante é fruto do relacionamento de R10 com a ex-bailarina Janaína Natielle Mendes.