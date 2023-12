Filho de Felipe Melo, Davi Melo, assina primeiro contrato profissional com o Fluminense

O volante Davi Melo, de 18 anos, assinou, na quarta-feira (6), no CT Carlos Castilho, o primeiro contrato profissional com o Fluminense. O jogador, que possuía um vínculo de formação, acertou com o clube até o fim de 2025.

“Agradeço a Deus por esse novo passo na minha carreira. Vou me dedicar para ajudar, agregar e honrar o Fluminense”, disse o jogador.

Davi Melo chegou ao Tricolor em junho do ano passado para defender a equipe Sub-17. Em seguida, subiu para o Sub-20. Na categoria, marcou o gol da vitória do Fluminense no segundo jogo da final que deu ao time o título da Copa Rio Sub-20, contra o Botafogo, em Xerém.