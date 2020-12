Filha de Lecheva, ídolo do Paysandu, morre em Manaus; clube do treinador lamenta

O ídolo do Paysandu e atual técnico do Fast-AM sofreu uma grande perda nesta quarta-feira (30). A esposa do jogador foi levada ao hospital e a filha já nasceu morta. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do clube amazonense Hugo Ribeiro.

De acordo com o dirigente do Fast, a esposa de Lecheva não estava se sentido bem e foi levada ao hospital. Ela estava grávida de oito meses, mas precisou realizar o parto com urgência, porém a criança já estava morta.

“Foi uma situação muito triste. Conversei com o Lecheva mais cedo, ele estava desolado. Estamos o ajudando no que for necessário nesse momento tão díficil”, disse, Hugo Ribeiro, vice-presidente do Fast.

A equipe amazonense está nas quartas de finais da Série D e decide o acesso para a Série C contra o Novorizontino-SP. O primeiro jogo do “mata-mata” está marado para o domingo (3), às 16h, em Manaus (AM), na Arena Amazônia.