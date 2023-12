Fifa anuncia data do novo Mundial de Clubes e confirma realização de Copa Intercontinental

O tão esperado 'super' Mundial de Clubes está oficialmente agendado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, tendo os Estados Unidos como palco inaugural. A informação foi divulgada pela FIFA, neste domingo (17). Flamengo, Fluminense e Palmeiras já garantiram suas vagas nesse torneio, que adotará um formato inédito e será realizado a cada quatro anos.

O novo Mundial de Clubes contará com a participação de 32 times, distribuídos em oito grupos de quatro equipes cada. A competição terá representantes de todas as partes do globo, com destaque para seis vagas destinadas à América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte e Caribe, além de uma vaga para a Oceania e outra reservada ao país-sede.

Os vencedores de cada grupo avançarão para as quartas de final, dando início a uma fase eliminatória. Da Europa, foi confirmada a presença de gigantes como Chelsea, Real Madrid e Manchester City.

Além do Mundial de Clubes, a FIFA também revelou o retorno da Copa Intercontinental, agora completamente reformulada. Esta nova competição anual, que terá início em 2024 e reunirá os campeões continentais. Um ponto de destaque é que apenas o campeão da Champions League garantirá vaga direta na final, enquanto os demais campeões continentais, incluindo o da Libertadores, participarão de um playoff para determinar o outro finalista.