Fifa abre procedimento disciplinar e CBF tem seis dias para se defender sobre jogo contra Argentina

A FIFA abriu um procedimento disciplinar para analisar qual será o destino da partida paralisada entre a Seleção Brasileira e a Argentina no último domingo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

De acordo com o portal UOL, a CBF já foi notificada do processo e tem seis dias para enviar sua defesa à entidade máxima do futebol. Em nota publicada nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol disse não ter interferido para a participação dos jogadores argentinos no confronto.

"Recebemos a notificação hoje (segunda-feira) e temos o prazo para mandar a defesa. Estamos muito tranquilos porque vamos passo a passo. Primeiro, fizemos as notificações tanto à Conmebol tanto quanto à AFA, que é uma questão de cordialidade. O protocolo de intenções da Conmebol sobre as Eliminatórias fala que tem que se respeitar as regras sanitárias do país", informou Gustavo Feijó, um dos vice-presidentes da CBF, ao UOL.

"Outro detalhe: nós, em momento algum, desde que perdemos nove atletas, pedimos para não jogar. Os argentinos vêm, descumprem as regras sanitárias brasileiras. Então, quem deu causa à suspensão da partida não fomos nós", acrescentou o dirigente.

Feijó destacou que foram agentes federais que entraram em campo para cumprir as leis do país, o que não tem nada a ver com a CBF. Ele diz que se os jogadores argentinos que burlaram as regras sanitárias fossem substituídos, o jogo voltaria a acontecer.

"A Anvisa fez o papel dela, não devemos questionar. Se o cara mentiu na entrada do país e desrespeitou a ordem da quarentena, não podemos ser contra essa decisão. Pessoalmente, acho que deveria ter sido feito na saída do hotel ou na chegada ao estádio", concluiu Feijó.

No domingo, após cerca de uma hora de mistério e confusão causada por argentinos violarem leis sanitárias, a Conmebol confirmou que o confronto válido pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 foi suspenso.