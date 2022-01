Ferroviário x Icasa: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Cearense de hoje (21/01)

As equipes Ferroviário x Icasa entram em campo nesta sexta-feira (21/01) para disputar a 5° rodada da 1° fase do Campeonato Cearense, com partida marcada para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE). Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Ferroviário x Icasa?

A partida do Ferroviário x Icasa pode ser acompanhada pelo canal de Youtube FCF TV, às 15h.

Como Ferroviário x Icasa chegaram para o jogo?

O Ferroviário está em 4° lugar do Campeonato Cearense, com um total de 6 pontos, distribuídos entre 1 vitória, 3 empates e nenhuma derrota.

Já o Icasa está em 7° lugar, já na zona de rebaixamento. Atualmente, detém 2 pontos distribuídos por 2 empates, 2 derrotas e nenhuma vitória.