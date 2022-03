Ferroviário x Fortaleza: onde assistir e o horário do jogo de hoje (08/03) pelo Campeonato Cearense

As equipes Ferroviário x Fortaleza entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a semifinal do Campeonato Cearense. A partida terá por local a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Ferroviário x Fortaleza ao vivo?

A partida Ferroviário x Fortaleza poderá ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Nordeste FC, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Ferroviário x Fortaleza chegam para o jogo?

Apesar de estar invicto no Campeonato Cearense, o Ferroviário não vê uma vitória há 4 jogos. Atualmente, o time está na 2° colocação e acumula 6 vitórias, 8 empates, 24 gols marcados e 9 gols sofridos.

Esta é a terceira partida do Fortaleza pelo Campeonato Cearense. Anteriormente, a equipe venceu o Pacajus, por 1 a 0 no jogo de ida e por 5 a 0 no jogo de volta. Na Copa do Nordeste, o Fortaleza está invicto e lidera o Grupo A, com um total de 3 vitórias, 4 empates, 15 gols marcados e 6 gols sofridos.

As equipes se enfrentarão novamente às 17h45 do próximo sábado (12/03).

Prováveis escalações

Ferroviário: Jonathan; Roni, Vitão, Eder Lima e Madson; Alemão, Valderrama, Mauri e Gabriel Silva; Wandson e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Fortaleza: Max Walef, Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa, Ronald, Yago Pikachu, Lucas Lima, Lucas Crispim, Robson, Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha técnica

Ferroviário x Fortaleza

Campeonato Cearense

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/horário: 08 de março de 2022, às 21h30