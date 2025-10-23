Fenerbahçe x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa

Fenerbahçe x Stuttgart disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Fenerbahçe x Stuttgart ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Fenerbahçe perdeu para o Dínamo Zagreb por 3 a 1 e venceu o Nice por 2 a 1.

Já o Stuttgart passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Celta e por uma derrota de 2 a 0 para o Basel.

VEJA MAIS

Fenerbahçe x Stuttgart: prováveis escalações

Fenerbahçe: Çetin; Semedo, Oosterworlde, Soyuncu, Mercan; Alvarez, Yuksek; Doregeles, Asensio, Akturkoglu; Talisca. Técnico: Domenico Tedesco.

Stuttgart: Nubel; Hendriks, Jaquez, Chabot; Mittelstadt, Andres, Stiller, Assignon; Nartey, Tomas; El Khannouss. Técnico: Sebastian Hoeness.

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Stuttgart

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 13h45