Fenerbahçe x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 23.10.25 12h45 Na rodada passada, o Fenerbahçe venceu o Nice por 2 a 1 (X/ @Fenerbahce) Fenerbahçe x Stuttgart disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Fenerbahçe x Stuttgart ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Fenerbahçe perdeu para o Dínamo Zagreb por 3 a 1 e venceu o Nice por 2 a 1. Já o Stuttgart passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Celta e por uma derrota de 2 a 0 para o Basel. Fenerbahçe x Stuttgart: prováveis escalações Fenerbahçe: Çetin; Semedo, Oosterworlde, Soyuncu, Mercan; Alvarez, Yuksek; Doregeles, Asensio, Akturkoglu; Talisca. Técnico: Domenico Tedesco. Stuttgart: Nubel; Hendriks, Jaquez, Chabot; Mittelstadt, Andres, Stiller, Assignon; Nartey, Tomas; El Khannouss. Técnico: Sebastian Hoeness. FICHA TÉCNICA Fenerbahçe x Stuttgart Europa League - Liga Europa Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 13h45