Fenerbahçe x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Liga Conferência

Fenerbahçe x Olympiacos disputam hoje, quinta-feira (18/04), as quartas de final da Liga Conferência. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Fenerbahçe x Olympiacos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e pelo Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Liga Conferência, Fenerbahçe liderou o Grupo H e acumulou 4 vitórias e 2 derrotas. Em seguida, a equipe eliminou Union Saint Gilloise após uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 1 a 0.

Olympiacos foi o 3° colocado do Grupo A da Europa League com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nas oitavas da Conference League, o time superou Maccabi Tel Aviv com uma derrota de 4 a 1 e uma vitória de 6 a 1.

Olympiacos venceu a partida de ida contra Fenerbahçe por 3 a 2.

VEJA MAIS

Fenerbahçe x Olympiacos: prováveis escalações

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Abbey, Richards; Iborra, André Horta; Masouras, Gelson Martins, Jovetic, El-Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Fenerbahçe: Livakovic; Kadioglu, Osterwold, Djiku, Müldür, Zajc, Krunic; Tadic, Szimanski, Kahveci, Džeko. Técnico: Ismail Kartal.

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Olympiacos

Conference League

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 18 de abril de 2024, 16h